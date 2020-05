Добро пожаловать на Raspberry Pi сайт!

– это одноплатный компьютер размером с пачку сигарет. Он позволяет Вам воплотить любые фантазии, начиная от медиа-приставки для телевизора, погодной станции, игровой консоли и заканчивая настоящим роботом, мини-сервером и т.п. На его основе строятся практически любые проекты с низкой или средней степенью требовательности к ресурсам. Он содержит на борту мощный процессор с 4-мя ядрами 1500 МГц, 1/2/4 Гб оперативной памяти, портами HDMI, USB, интернет-порт, CSI, DSI, композитный выход, разъём для карт памяти, а так же разъемами для подключения датчиков, камер и им подобных. Есть так же Wi-Fi и Bluetooth. На нём можно смотреть фильмы, играть в простые игры, путешествовать в сети, программировать, учиться, печатать, работать и создавать свои проекты на его основе.На Raspberry Pi можно установить многие разновидности ОС Linux, например: Ubuntu Mate, Risc OS, Libreelec, особое внимание советую обратить на ОС Raspbian, которая специально написана для этого компьютера. Есть так же поддержка Windows 10 IOT. Купить Raspberry Pi 4 и другие модели Вы можете в нашем магазине по низким ценам и с доставкой. Raspberry Pi 4 B - самая последняя и быстрая версия Raspberry Pi! Переделанная заново! Отличается от предыдущей версии частотой процессора в 1500 МГц и 4 Гб оперативной памяти. Raspberry Pi 3 A+ - облегчённая версия последней малинки. Имеет размеры 65х49х8,5 мм и вес всего 25 грамм. Проц 1400 МГц, оперативка уменьшена до 0,5 Гб. Raspberry Pi 3 B+ - улучшенная версия Raspberry Pi 3 B. Отличается разогнанным на 200 МГц процессором. Raspberry Pi 3 B - неплохая и довольно мощная модель, была представлена в 2018 году. По сравнению с Raspberry Pi 2 B имеет новый более мощный процессор на 1200 МГц. Raspberry Pi Zero W - продолжение развития Raspberry Pi Zero. На этот раз в неё добавили Wi-Fi и Bluetooth. Raspberry Pi Zero - первая уменьшенная версия Raspberry Pi, имеет размер всего 65х30х5 мм, а вес 9 грамм! 1 ядро на 1000 МГц и 0,5 Гб оперативки. Raspberry Pi 2 B - уже устаревшая версия. Имеет процессор 900 МГц и 1 Гб оперативки LPDDR2.